"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет осторожную оценку акций "АЛРОСА", сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева.

Набсовет эмитента рекомендовал не выплачивать дивиденды за II полугодие 2024 года. Решение выглядит вполне адекватно, считают эксперты, так как по итогам прошлого полугодия "АЛРОСА" показала убыток в 17 руб. млрд и отрицательный свободный денежный поток в 56 млрд руб. Согласно дивполитике, отмечают они, дивиденды платятся из свободного денежного потока, при этом минимальный уровень выплат - 50% от чистой прибыли.

"Продолжаем смотреть осторожно на сектор алмазов и акции "АЛРОСА". В последнее время рынок алмазов и бриллиантов стабилизировался вблизи низких уровней. Тем не менее на фоне ужесточения торговой политики США есть риски очередного спада или стагнации в отрасли. На эмитента также оказывает давление крепкий рубль, поэтому у компании крайне высокий Р/Е - более 30х против исторических 6х", - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре.

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