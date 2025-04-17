Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- решение ЕЦБ по процентным ставкам и пресс-конференция регулятора;

- число разрешений на строительство и число начатых строительств домов США в марте;

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в апреле;

- квартальные результаты UnitedHealth Group, D.R. Horton Inc., State Street Corp. и KeyCorp;

- акционеры "НОВАТЭКа" обсудят дивиденды за 2024 год;

- совет директоров "ТМК" обсудит дивиденды за 2024 год;

- финансовые результаты АФК "Система" за 2024 год по МСФО.

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