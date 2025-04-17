Индекс Мосбиржи в четверг может преодолеть отметку 2900п - ПСБ

Индекс Мосбиржи в четверг может преодолеть отметку 2900 пунктов, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Индекс Мосбиржи в среду чувствовал себя неплохо, по итогам всех сессий вырос на 0,8%, до 2845 пунктов. Со стороны геополитики поступают некоторые обнадеживающие новости, хотя и пока без конкретики. В четверг при поддержке дорожающей нефти (Brent выше $66/барр.) и общем позитивном сантименте мы рассчитываем на закрепление индекса Мосбиржи выше 200-дневной средней (2845 пунктов) с выходом выше 2900 пунктов. В фокусе - нефтяные фишки и дивидендные истории, бумаги из внутренних секторов", - пишет эксперт в комментарии.

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