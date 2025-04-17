Индексу Мосбиржи нужны новые драйверы для преодоления отметки 2900п - "Алор Брокер"

Индексу Мосбиржи нужны новые драйверы для преодоления отметки 2900 пунктов, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Индекс Мосбиржи вчера вырос на 2% и начал входить в довольно широкую зону сопротивления 2860-2900 пунктов, - констатирует эксперт. - Объемы торгов хоть и увеличились относительно вторника, но оставались небольшими - около 85 млрд руб. Это говорит о том, что подъем не носит агрессивного характера, несмотря на значительный прирост индикатора. Основной причиной подъема рынка стала техника - индекс Мосбиржи тестировал на прочность поддержку 2800 пунктов, пробить ее не смог, теперь надо попробовать на прочность верхнюю преграду. Без дополнительных драйверов пройти отметку 2900 пунктво будет сложно, тем более под конец недели".

Лучше рынка в срезу были акции золотодобытчиков, отыгравшие 3,3-процентный рост золота, отмечает Антонов. Цена золота в $3500/унц., по его мнению, говорит о том, что страхи у инвесторов велики, несмотря на позитивные проблески в мировой торговле. Также, возможно, что некоторые мировые центробанки усилили скупку золота, стремясь снизить долю доллара в резервах. Если последнее предположение верно, то золото вполне может продолжить рост, вероятно, после некоторой коррекции, необходимой для снятия технической перекупленности, допускает эксперт.

Поэтому акции "золотых" компаний стоит продолжать держать в портфелях. Среди них преимущество мы отдаем "Полюсу". Эти бумаги станут хорошей защитой капитала от вероятной в среднесрочном плане девальвации рубля. Делать же новые покупки по таким ценам не поднимается рука. Но, повторимся, если тот же Банк Китая (Индии, Японии и т.д.) начал замещать доллар золотом, то цена последнего будет идти в космос.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.