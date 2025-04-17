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17 апреля 2025 года 09:47

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 17 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут оценивать перспективы международной торговли и вероятность дальнейшей эскалации торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в среду после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что торговые войны могут осложнить задачу Федрезерва по обеспечению стабильной инфляции и максимальной занятости. На мероприятии в Чикаго Пауэлл также заявил, что ФРС не планирует вмешиваться, чтобы успокоить рынки. По его словам, последствия вводимых президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин пока вызывают слишком много вопросов. "Этого мы пока не знаем, а пока не узнаем, не сможем принимать взвешенные решения", - сказал Пауэлл.

Инвесторы также оценивали корпоративные новости и статданные. Розничные продажи в США в марте выросли на 1,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Рост оказался максимальным с января 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем продаж на 1,3%. Тем временем объем промышленного производства в Штатах в марте уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем ожидали снижения на 0,2%.

Всемирная торговая организация (ВТО) в среду резко ухудшила прогноз для мировой торговли товарами по итогам текущего года и теперь ожидает сокращения показателя на 0,2% вместо ожидавшегося в октябре роста на 3%. Как говорится в отчете организации, прогноз основан на ситуации с внешнеторговыми пошлинами по состоянию на 14 апреля. По мнению аналитиков ВТО, эта ситуация может ухудшиться, и тогда мировая торговля товарами упадет на 1,5%.

Вместе с тем азиатские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в четверг на ожиданиях снижения напряженности в международной торговле. Китай накануне просигнализировал о своей открытости для диалога с США, что повысило оптимизм инвесторов и надежды на постепенное улучшение торговых отношений между двумя странами. Инвесторы также следят за ходом торговых переговоров между США и Японией. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:52 мск поднялся на 0,03%, гонконгский Hang Seng - на 1,25%. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:58 мск увеличилось на 1,12%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:56 мск прибавил 0,94%. Банк Кореи в четверг сохранил размер базовой процентной ставки на уровне 2,75% годовых, минимальном с сентября 2022 года. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,67%.

В свою очередь нефтяные котировки продолжают расти утром в четверг после скачка до двухнедельного максимума накануне на новостях о введении новых американских санкций на поставки иранской нефти. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 0,93%, до $66,46 за баррель. В среду эти контракты подорожали на 1,8%, до $65,85 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли к этому времени на 1,07%, до $63,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 1,9%, до $62,47 за баррель.

США накануне объявили о введении новых санкций в отношении китайского нефтеперерабатывающего завода Shandong Shengxing Chemical Co., а также нескольких компаний и судов, содействующих поставкам иранской нефти в КНР. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс предупредила Иран и его партнеров об ответственности в случае уклонения от санкций. По ее словам, президент США Дональд Трамп намерен продолжать начатую им политику максимального давления на страну, а также свести к нулю незаконный экспорт иранской нефти как в КНР, так и в другие страны.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 515 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 400 тыс. баррелей. Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 11 апреля, упали на 1,958 млн баррелей, дистиллятов - на 1,851 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,2 млн баррелей. Кроме того, резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, понизились на 654 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 681 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,9 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,578 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 апреля вырос на 0,18% и составил 110,29 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,21%, поднявшись до 1035,38 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-32" (+1,65%), "АФК Система-1Р-11" (+1,54%) и "ГТЛК-001Р-07" (+0,76%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-04" (-0,79%), "Почта России-001Р-10" (-0,34%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео-Эльдорадо" (MOEX: MVID)) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 2 млрд рублей на уровне 26% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 29,33% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 16 апреля. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6. Премаркетинг данного выпуска эмитент проводил с конца февраля, дважды переносив книгу заявок на более поздний срок.

МКПАО "Яндекс" (MOEX: YDEX) увеличило объем размещения 2-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 до 40 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 16 апреля. Ориентир по объему выпуска составлял 30 млрд рублей. Купоны по выпуску ежемесячные, переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. При открытии книги заявок ориентир спреда был установлен в размере не выше 190 базисных пунктов, в ходе маркетинга он дважды снижался, в финале составив 170 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8. Эмиссия размещается в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 350 млрд рублей.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) установило ставку 48-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 11,34% годовых. Компания разместила инфраструктурные бонды 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.

ООО "О''Кей" (MOEX: OKEY) выкупило по оферте 241 тыс. 501 облигацию серии 001Р-02 по цене 100% от номинала, или 4,8% эмиссии. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 9,35% годовых. Ставки 25-40-го купонов установлены на уровне 10% годовых.

МФК "Фордевинд" выкупила по оферте 185 тыс. 37 облигаций серии 001Р-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 431 тыс. 434 облигации номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 42,89% займа. Компания разместила выпуск со сроком обращения 3,5 года объемом 431,4 млн рублей в августе 2024 года по ставке ежемесячного купона 20,75% годовых до исполненной оферты. Ставку 13-24-го купонов эмитент установил на уровне 27% годовых до следующей оферты с исполнением в апреле 2026 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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