Спрос на ОФЗ восстанавливается - ПСБ

Спрос на ОФЗ восстанавливается, публикуемые в четверг данные по инфляционным ожиданиям населения определят настроения на рынке, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI остается у отметки 108 пунктов в ожидании статистики по инфляционным ожиданиям населения, которая будет опубликована сегодня, - пишет эксперт. - По ценовым ожиданиям предприятий в среду были опубликованы умеренно позитивные данные - ожидания предприятий снизились, но оставались на повышенных уровнях. Данные по недельной инфляции также выглядят неплохо - индекс цен на 14 апреля 2025 года замедлился до 0,11% после 0,16% неделей ранее".

Результаты аукционов Минфина, по мнению Грицкевича, демонстрируют оживление спроса на госбумаги с приближением заседания Банка России (25 апреля). По мнению аналитика, 25 апреля инвесторам можно рассчитывать на смягчение сигнала ЦБ по дальнейшей монетарной политике, что будет поддерживать спрос на госбумаги.

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