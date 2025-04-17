"Финам" понизил целевую цену акций Роснефти до 576,3 руб

"Финам" понизил целевую цену акций "Роснефти" с 669,7 руб. до 576,3 руб., сохранив рейтинг на уровне "покупать", сообщается в материале инвесткомпании. Потенциал роста составляет 27,8%.

"Акции "Роснефти" в последние месяцы показали заметное снижение из-за падения рублевых цен на нефть и отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - В то же время мы полагаем, что негативные факторы уже во многом учтены в оценке "Роснефти". При этом настолько низкие рублевые цены на нефть, на наш взгляд, являются неустойчивыми, а дополнительной поддержкой для "Роснефти" станет обратный выкуп акций, развитие проекта "Восток Ойл" и неплохие дивиденды".

"Роснефть" - крупнейшая в России и вторая в мире нефтегазовая компания по объемам добычи. Деятельность "Роснефти" охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

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