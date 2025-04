Фондовые индексы США в минусе, Brent торгуется у $66,6/барр.

Уолл-стрит упала в среду после заявлений Пауэлла. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в четверг. Нефть продолжает активно дорожать, Brent торгуется у $66,6 за баррель.

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в среду после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что торговые войны могут осложнить задачу Федрезерва по обеспечению стабильной инфляции и максимальной занятости.

На мероприятии в Чикаго Пауэлл также заявил, что ФРС не планирует вмешиваться, чтобы успокоить рынки. По его словам, последствия вводимых президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин пока вызывают слишком много вопросов.

"Этого мы пока не знаем, а пока не узнаем, не сможем принимать взвешенные решения", - сказал Пауэлл.

Ранее глава Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак также отметила, что Федрезерву стоит удерживать ставки на прежнем уровне до тех пор, пока ситуация с пошлинами не прояснится.

Инвесторы также оценивали корпоративные новости и статданные.

Розничные продажи в США в марте выросли на 1,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Рост оказался максимальным с января 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем продаж на 1,3%, по данным Trading Economics.

Тем временем объем промышленного производства в Штатах в марте уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем ожидали снижения на 0,2%.

Между тем Всемирная торговая организация (ВТО) в среду резко ухудшила прогноз для мировой торговли товарами по итогам текущего года и теперь ожидает сокращения показателя на 0,2% вместо ожидавшегося в октябре роста на 3%.

Как говорится в отчете организации, прогноз основан на ситуации с внешнеторговыми пошлинами по состоянию на 14 апреля. По мнению аналитиков ВТО, эта ситуация может ухудшиться, и тогда мировая торговля товарами упадет на 1,5%.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) упала почти на 7% после того, как чипмейкер уведомил, что может потерять миллиарды долларов из-за ограничений на экспорт чипов в Китай. Как говорится в документах компании, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), правительство США уведомило Nvidia о необходимости получения экспортной лицензии для продажи чипов H20 в Китай.

Аналитики сомневаются, что Nvidia получит необходимую лицензию. В результате потери компании за счет дополнительных расходов могут только в первом квартале достичь $5,5 млрд.

"Ситуация является тревожной по двум причинам, - отметил Вишну Варатан из Mizuho Bank. - Во-первых, это проявление переменчивости политики Трампа в отношении тарифов, поскольку он отменил ранее предоставленные послабления для Nvidia. Во-вторых, это также указывает на то, что в отношениях между США и Китаем не все гладко, даже если на поверхности наблюдается затишье".

Цена бумаг других чипмейкеров также снизилась, включая Advanced Micro Devices (SPB: AMD) (-7,4%) и Micron Technology (SPB: MU) (-2,4%).

Капитализация крупнейших ИТ-компаний мира показала негативную динамику, в том числе Apple Inc. (SPB: AAPL) (-3,9%), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-3,7%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (-2,9%) и Alphabet Inc. (SPB: GOOG) (-1,9%).

Котировки акций United Airlines Holdings (SPB: UAL) практически не изменились по итогам торгов. Авиакомпания завершила первый квартал с чистой прибылью и увеличила выручку на 5,4%.

Американский банк U.S. Bancorp (SPB: USB) в первом квартале повысил чистую прибыль на 30% и выручку на 3,6%, при этом оба показателя превзошли ожидания экспертов. Его бумаги снизились в цене на 2,1%.

Рыночная стоимость Travelers Cos. (SPB: TRV) поднялась на 1,1%. Одна из крупнейших в Штатах компаний в сфере страхования недвижимости в первом квартале резко сократила чистую прибыль из-за высоких страховых выплат пострадавшим от пожаров в Калифорнии. При этом выручка компании повысилась на 5%, сильнее прогнозов рынка.

Цена бумаг Abbott Laboratories (SPB: ABT) повысилась на 2,8%. Производитель лекарств и медицинского оборудования увеличил чистую прибыль на 8,2% в первом квартале, при этом скорректированный показатель в расчете на акцию оказался выше ожиданий рынка.

Акции Hertz Global Holdings Inc. взлетели на 56% на новости, что инвестиционная компания Билла Акмана Pershing Square нарастила долю в проблемной фирме, занимающейся прокатом автомобилей, примерно до 4%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду снизился на 1,73% и составил 39669,39 пункта.

Standard & Poor''s 500 понизился на 2,24% - до 5275,7 пункта.

Nasdaq Composite упал на 3,07% и составил 16307,16 пункта.

Азиатские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в четверг на ожиданиях снижения напряженности в международной торговле.

Китай накануне просигнализировал о своей открытости для диалога с США, что повысило оптимизм инвесторов и надежды на постепенное улучшение торговых отношений между двумя странами. Инвесторы также следят за ходом торговых переговоров между США и Японией.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:52 мск поднялся на 0,03%, гонконгский Hang Seng - на 1,25%.

Наибольший рост среди компонентов Hang Seng демонстрируют котировки акций девелопера Longfor Group (+5,3%), разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) (+4,3%), работающей в сфере недвижимости Wharf Real Estate (+3,4%). Рыночная стоимость Alibaba Group Holding (SPB: BABA) повышается на 3,1%.

В снижении лидируют бумаги производителя мяса WH Group (SPB: 288) (-3,6%), риелтора China Resources Mixc Lifestyle Services (-2,9%), производителя молочной продукции China Mengniu Dairy (-2%).

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:58 мск увеличилось на 1,12%.

Экспорт Японии в марте вырос на 3,9% относительно того же месяца прошлого года, составив 9,848 трлн иен ($69 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. В феврале экспорт увеличился на 11,4%. Объем японского импорта в прошлом месяце повысился на 2%, до 9,304 трлн иен, после сокращения на 0,7% в феврале.

В марте Япония зафиксировала внешнеторговый профицит в размере 544,1 млрд иен по сравнению с 349,9 млрд иен годом ранее и 590,5 млрд иен в феврале.

В составе Nikkei сильнее всего повышается капитализация медиа-компании CyberAgent Inc. (+9,2%), производителя транспортного и промышленного оборудования Kawasaki Heavy Industries (+6,6%), предоставляющей медицинские услуги M3 Inc. (+6,2%).

Наиболее значительное снижение котировок демонстрируют акции фармкомпании Sumitomo Pharma (-2,9%), производителя мебели Nitori Holdings (-2,4%), работающей в сфере развлечений Toho Co. (-2,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:56 мск прибавил 0,94%.

Банк Кореи в четверг сохранил размер базовой процентной ставки на уровне 2,75% годовых, минимальном с сентября 2022 года, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ ухудшил прогноз роста экономики страны в текущем году до менее 1,5% с 1,5% из-за роста пошлин на импорт в США и внутренней политической неопределенности.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, повышается на 0,6%, сталелитейной Posco - на 0,4%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,6%. Чипмейкер SK Hynix теряет 0,3% капитализации.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,67%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 1,4% и 2,6% соответственно.

Нефтяные котировки продолжают расти утром в четверг после скачка до двухнедельного максимума накануне на новостях о введении новых американских санкций на поставки иранской нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск поднимается на $0,72 (1,09%), до $66,57 за баррель. В среду эти контракты подорожали на $1,18 (1,8%), до $65,85 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,84 (1,34%), до $63,31 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1,14 (1,9%), до $62,47 за баррель.

США накануне объявили о введении новых санкций в отношении китайского нефтеперерабатывающего завода Shandong Shengxing Chemical Co., а также нескольких компаний и судов, содействующих поставкам иранской нефти в КНР.

Пресс-секретарь Госдепа Тамми Брюс предупредила Иран и его партнёров об ответственности в случае уклонения от санкций. По её словам, президент США Дональд Трамп намерен продолжать начатую им политику максимального давления на страну, а также свести к нулю незаконный экспорт иранской нефти как в КНР, так и в другие страны.

Между тем аналитик RBC Capital Markets Брайан Лейзен отметил, что введение санкций против китайского НПЗ едва ли сократит поставки иранской нефти в Китай, поскольку две страны выстроили отдельные схемы платежей и цепочек поставок вне международных систем, "минимизировав тем самым вероятности перебоев".

Накануне министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 515 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 400 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 11 апреля, упали на 1,958 млн баррелей, дистиллятов - на 1,851 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,2 млн баррелей.

Кроме того, резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, понизились на 654 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 681 тыс. баррелей.

В пятницу торги фьючерсами на нефть проводиться не будут в связи с празднованием Пасхи.