Вероятно завершение волны укрепления рубля - БКС Экспресс

Вероятно завершение волны укрепления рубля, полагает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рубль в среду был малоактивен, против доллара и юаня нацвалюта немного ослабла: биржевой курс юаня поднялся к 11,26 руб./юань, а внебиржевой доллар от ЦБ на 17 апреля составил 82,6 руб./$1. Евро упал к 93,3 руб./EUR1, - отмечает эксперт в комментарии. - Замедление инвалют на спуске технически может сигнализировать о завершении волны укрепления рубля и ослабления курсов. Вероятно, формируется дно".

Зельцер подчеркивает, что фундаментально в ближайшие месяцы ожидается сокращение притоков валюты от экспорта и рост импорта. "В ЦБ считают, что не нужно продлевать обязательную продажу валютной выручки; в начале лета может быть первое снижение ключевой ставки - это перспективные факторы против рубля", - указывает аналитике.

К концу весны курсы инвалют видятся эксперту БКС выше текущих: доллар ближе к 90, чем у 80 руб./$1, а динамическая линия в паре CNY/RUB опускается уже до 11,5 руб./юань, и лишь после ее прорыва возможен маневр ближе к 12 руб./юань.

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