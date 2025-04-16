Рынок акций РФ в среду превысил 2860п по индексу Мосбиржи на фоне роста нефти, лидировали Эн+ и ВТБ

Москва. 16 апреля. Рынок акций РФ в среду сохранил оптимистичный настрой в ожидании геополитических новостей в рамках процесса мирного урегулирования конфликта на Украине, также фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся в район $66 за баррель) на фоне ожиданий торгового диалога США и Китая. Индекс Мосбиржи превысил 2860 пунктов, лидировали в росте акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+5,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+4,7%) и бумаги золотодобывающих компаний на фоне обновления золотом своих максимумов (цена превысила $3340 за унцию).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2861,83 пункта (+2%), индекс РТС - 1091,59 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 апреля, составил 82,5892 руб. (+28,89 копейки).

ВТБ в ближайшее пять лет планирует выйти из непрофильных активов, которые не относятся к банковской деятельности, заявил глава банка Андрей Костин.

"Центральный банк, кстати, нас дестимулирует лезть в другие отрасли. Я считаю, что это правильно. Я для себя принял решение на ближайшие пять лет, когда будут ужесточаться требования по непрофильным и нефинансовым активам. У нас задача выйти из всех этих активов, которые не относятся к прямой банковской деятельности, и заниматься исключительно банковской деятельностью", - заявил Костин на форуме Data Fusion.

Также Костин полагает, что ключевая ставка ЦБ РФ уже находится на предельном уровне, оснований для дополнительного резкого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) сейчас нет.

Подорожали в среду также акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,2%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+4,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+3,9%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,5%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,5%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+3,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,3%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+2,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,1% и +1,1% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9% и +1,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%).

Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении компании. Годовое собрание акционеров компании пройдет 20 мая, в нем примут участие акционеры по данным реестра на 25 апреля.

Представители администрации президента США Дональда Трампа допускают возможность налаживания экономического партнёрства с Россией после прекращения огня на Украине, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она назвала налаживание связей с США для России стимулом как можно скорее положить конец украинскому конфликту.

В Кремле не прогнозируют временные рамки по украинскому урегулированию, но отмечают, что Москва и Вашингтон ведут напряжённую работу во имя мира.

"Ведется достаточно напряженная работа; вы знаете, что происходит обмен информацией от первого лица, что называется", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, индекс Мосбиржи в среду вырос, подогретый ценами на нефть и ослаблением рубля. Расширение санкций США против Ирана позитивно влияют на котировки нефтегазового сектора, составляющего основу индекса Мосбиржи.

Среди лидеров роста оказались акции золотодобытчиков ("Полюс", "Южуралзолото", "Селигдар"), чему способствовало установление золотом очередного исторического максимума. Акции ВТБ выросли на фоне комментариев главы банка Андрея Костина о том, что банк планирует выйти из непрофильных активов в ближайшие 5 лет, отметил Алексеев.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в первой половине дня под давлением продаж опускался к 2790 пунктам, но ближе к вечеру настрой инвесторов улучшился, и акции вышли в хороший "плюс".

Торговые коллизии не выходят из внимания инвесторов. США пригрозили поднять тарифы на китайские товары до 245%, что вызвало волну снижения бирж и сырьевых активов. Затем СМИ сообщили о том, что Китай открыт для переговоров, если власти США проявят должное уважение. Готовность Пекина к диалогу развернула мировые индексы вверх. Нефть Brent снова ушла выше $65 за баррель, золото двинулось к новым историческим рекордам выше $3300 за унцию.

Статистика дня была в основном обнадеживающей: ВВП КНР в I квартале вырос на 5,4% г/г (ожидался рост на 5,1%), данные по объему промпроизводства КНР за март также оказались выше прогнозов; финальная оценка ИПЦ еврозоны за март подтвердила замедление потребительских цен в регионе до 2,2% г/г после февральских 2,3% (таким образом, инфляция приблизилась к таргету ЕЦБ в 2%).

В четверг ЕЦБ проведет заседание, где будет решать судьбу процентных ставок. На фоне тарифной эскалации вероятность их понижения значительно увеличилась. В США в четверг выйдут статданные по новостройкам за март и недельный отчет по числу обращений за пособиями по безработице. На российском рынке АФК "Система" представит отчет по МСФО за IV квартал. Акционеры "НОВАТЭКа" на годовом общем собрании обсудят утверждение дивидендов за прошлый год.

"Российский рынок в четверг может отыгрывать свежие данные Росстата по недельной инфляции, эта информация важна в контексте предстоящего 25 апреля заседания ЦБ по ключевой ставке. Прогноз по индексу МосБиржи на 17 апреля - 2750-2875 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, давление на внешние рынки акций оказало обострение торговых конфликтов. Несмотря на то, что администрация президента США Трампа на прошлой неделе пошла на некоторые уступки, в частности, освободив от пошлин импорт электроники, исход переговоров США с торговыми партнерами остается малопредсказуемым. Глава Минфина США Скотт Бессент накануне заявил, что считает маловероятным достижение соглашений по пошлинам в течение 90 дней. Наиболее напряженная ситуация наблюдается в торговых отношениях между США и Китаем: Белый дом теперь угрожает Пекину повышением пошлин до 245%.

Рынок акций РФ в среду подрос в рамках коррекции, но геополитический новостной фон остается неопределенным. В среду истекает мораторий на удары по энергоинфраструктуре в рамках конфликта РФ-Украина, однако перспективы его продления остаются неясными. Акции российских золотодобытчиков выросли вслед за мировыми ценами на золото, которые превысили $3300 за тройскую унцию. Индекс МосБиржи преодолел сопротивление в виде 200-дневной скользящей средней в районе 2844 пунктов, что может стать сигналом для дальнейшего роста, полагает Смирнов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в центре внимания инвесторов остаются геополитика и макроэкономические тенденции. Банк России накануне обнародовал бюллетень "О чем говорят тренды", в котором отмечается, что ситуация с инфляцией в России меняется в лучшую сторону, наблюдается замедление темпов роста потребительских цен и снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Вместе с тем рост неопределенности перспектив развития мировой экономики создает риски для российского экспорта через динамику цен. В итоге Банк России сохраняет свой "ястребиный" сигнал, констатируя необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного периода времени, что может лишить рынок надежд на скорое снижение ключевой ставки и спровоцировать новый виток снижения фондовых индикаторов, полагают эксперты "Цифра брокер".

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), вышла в "плюс" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,2-0,3%), но проседают Штаты (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,3-1,8%) на опасениях усиления торговых войн, которые нивелировали позитивные новости о состоянии экономики Китая.

ВВП Китая в I квартале вырос на 5,4% в годовом выражении. Темпы роста ВВП остались такими же, как и в четвертом квартале прошлого года. При этом аналитики в среднем ожидали замедления до 5,1%, по данным Trading Economics.

Промышленное производство в Китае в марте увеличилось на 7,7% в годовом выражении. Таким образом, рост ускорился по сравнению с 5,9% в январе-феврале. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали замедления подъема в среднем до 5,6%.

Розничные продажи в стране в марте повысились на 5,9% в годовом выражении (в январе-феврале - на 4%). Эксперты прогнозировали подъем на 4,2%.

Объем промышленного производства в США в марте уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 0,2%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в США в марте выросли на 1,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали подъем продаж на 1,3%, по данным Trading Economics.

Всемирная торговая организация (ВТО) резко ухудшила прогноз увеличения объемов мировой торговли товарами по итогам текущего года и теперь ожидает сокращения показателя на 0,2% вместо ожидавшегося в октябре роста на 3%. По мнению аналитиков ВТО, ситуация с внешнеторговыми пошлинами может ухудшиться, и тогда мировая торговля товарами упадет на 1,5%. В сфере торговли услугами ожидается рост на 4%, что примерно на 1 процентный пункт хуже предыдущего прогноза.

На нефтяном рынке в среду цены растут на осторожных сигналах деэскалации в отношениях США с Китаем, а также на данных о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в Штатах.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $65,7 за баррель (+1,6% и -0,3% накануне), майская цена фьючерса на WTI - $62,41 за баррель (+1,8% и -0,3% во вторник).

Китай просигнализировал о своей открытости для диалога с США, но при этом потребовал изменения тональности заявлений Вашингтона на более уважительную, а также назначения американцами представителя по переговорам, пользующегося поддержкой президента США Дональда Трампа. Это повысило оптимизм инвесторов и надежды на постепенное снижение напряженности в международной торговле, пишет Trading Economics.

Тем временем, Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 515 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 400 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 11 апреля, уменьшились на 1,958 млн баррелей, дистиллятов - на 1,851 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,2 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 654 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 681 тыс. баррелей.

Также в среду стало известно, что канадская South Bow Corp. возобновила работу нефтепровода Keystone, приостановленную на прошлой неделе из-за утечки нефти в штате Северная Дакота. Нефтепровод обеспечивает транспортировку порядка 620 тыс. баррелей в сутки нефти из канадской провинции Альберта американским НПЗ.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+9,8%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+7,6%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+5,6%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+5,4% и +3,8% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+4,6%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,8%).

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,1% и +2,1% "префы") в I квартале 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 8,4% - до 15,6 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Чистая прибыль банка в марте 2025 года составила 5,4 млрд рублей, что на 5,6% больше прибыли марта 2024 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 70,12 млрд рублей (из них 9,33 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,39 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,09 млрд рублей на акции "Т-Технологии").