Рубль в среду слегка понизился в паре с юанем на фоне правительственной дискуссии об обязательной продаже валютной выручки

Москва. 16 апреля. Китайский юань незначительно подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль немного подешевел, несмотря на уверенный рост нефти.

Давление на его котировки могли оказать новости о развернувшейся в правительстве дискуссии относительно продления президентского указа об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортеров.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2655 руб., что на 3,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 апреля на 28,89 копейки, до 82,5892 руб./$1, и уменьшил курс евро на 34,88 копейки, до 93,3356 руб./EUR1.

"В среду рубль немного подешевел в паре с юанем, в течение всей сессии торги проходили в довольно спокойном режиме. В середине дня рубль слегка ускорил темпы снижения, на максимуме пара "юань-рубль" поднималась до уровней прошлой пятницы. Полагаем, что сегодняшняя динамика рубля была во многом обусловлена сообщениями, что в правительстве идет обсуждение возможной пролонгации указа президента об обязательной продаже валютной выручки, который истекает в этом месяце, а ЦБ выступает против такого решения", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Новое продление истекающего в конце апреля президентского указа об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортеров натолкнулось на позицию ЦБ РФ, который не согласен с правительством и выступает против пролонгации действующего режима в нынешней ситуации.

"Правительство поддержало, Банк России имеет замечания", - сказал журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев, отвечая на вопрос о судьбе предложения Минфина о продлении указа.

"Они (Банк России - ИФ) считают, что при нынешней ситуации не надо продлевать", - сообщил замминистра финансов. "Сейчас мы это все утрясаем", - сказал он.

Обязательная репатриация и продажа части валютной выручки экспортерами была введена в октябре 2023 года сроком на полгода, позже действие указа было продлено на год - до 30 апреля 2025 года. Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы.

В июне 2024 года правительство объявило о снижении порога с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки. В октябре 2024 года эта планка была снижена до 25%.

Россия фактически завершила переход на расчеты в национальных валютах: по итогам 2024 года на них приходилось почти 80% внешнеторговых транзакций, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

"Всего в 2024 году доля нашей торговли, осуществлявшейся в национальных валютах, составила 79,8%. Напомню, что в 2020 году это было всего 25%", - сказал он.

Оверчук отметил, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда помимо России входят также Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, доля расчетов в нацвалютах достигла 93%.

"Нашим основным торговым партнером является Китайская народная республика, с которой более 95% расчетов осуществляется в юанях и рублях. Со странами ЕАЭС доля расчетов в национальных валютах составляет 93%, с Индией - 90%", - перечислил он.

В рамках ЕАЭС основной объем транзакций, по словам замглавы правительства, приходится на российский рубль. "Мы делаем независимую систему взаиморасчетов (...) Фактически мы осуществили переход на национальные валюты, и здесь рубль на пространстве ЕАЭС играет колоссальную роль сегодня: фактически здесь 75% взаиморасчетов в ЕАЭС сегодня идет в российском рубле. Это ни у кого не вызывает проблем, это удобно", - заявил он.

Аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 7,1% с 7,0% в марте, следует из опроса ЦБ РФ. Эксперты также немного пересмотрели прогноз по ВВП РФ на текущий год: ждут его роста на 1,6% вместо 1,7% ранее.

Ожидания по средней ключевой ставке на 2025 год незначительно улучшились: теперь аналитики прогнозируют ее на уровне 20,0% вместо 20,1% ранее. Кроме того, аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 95,2 рубля (98,5 рубля в марте).

Опрос проводился 11-15 апреля 2025 года. Результаты опроса являются медианой прогнозов 26 экономистов из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Подъем цен на нефть ускорился вечером в среду на осторожных сигналах деэскалации в отношениях США с Китаем, а также на данных о сокращении запасов продуктов нефтепереработки в Штатах.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск выросла на 1,82% и составила $65,85 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,94% - до $62,51 за баррель.

Китай просигнализировал о своей открытости для диалога с США, но при этом потребовал изменения тональности заявлений Вашингтона на более уважительную, а также назначения американцами представителя по переговорам, пользующегося поддержкой президента США Дональда Трампа. Это повысило оптимизм инвесторов и надежды на постепенное снижение напряженности в международной торговле, пишет Trading Economics.

Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 515 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 400 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 654 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель увеличился на 681 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 апреля опустилась на 22 базисных пункта - до 21,28% годовых. Срочная версии RUONIA на срок один месяц в среду осталась на прежнем уровне, 21,64% годовых. Версии на сроки три и шесть месяцев поднялись на 1 базисный пункт и составили 21,67% и 21,91% годовых.