"Финам" повысил рейтинг акций Bank of America до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Bank of America Corp. с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $45,35 за штуку, что предполагает потенциал роста на 19,4% с текущих уровней, сообщается в материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова.

"Отчетность Bank of America за I квартал 2025 года оказалась довольно сильной, с превышением рыночных ожиданий, - пишет Додонов. - Негативное воздействие жестких шагов администрации Трампа во внешнеторговой политике на показатели деловой и потребительской активности в США и мире, а также на финансовые рынки представляет существенные риски для банковского бизнеса. Однако мы рассчитываем, что экономике США удастся избежать рецессии, и Bank of America, благодаря диверсифицированной бизнес-модели и устойчивой капитальной позиции, продолжит демонстрировать весьма уверенные финпоказатели в 2025 году".

Аналитик отмечает, что акции Bank of America заметно снизились в цене за последние месяцы вместе ас "широким" рынком Штатов, и оценка данных бумаг, построенная путем сравнения с аналогами по коэффициентам P/B и P/E NTM, говорит об их заметной недооцененности в текущий момент.

Bank of America - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.