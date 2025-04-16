"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций X5

"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3850 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова.

Ритейлер опубликовал неплохие операционные результаты за первый квартал 2025 года. Как и ожидалось, отмечает эксперт, темпы роста выручки остаются на высоком уровне, несмотря на сохранение тренда на умеренное снижение. Рост сопоставимых продаж ускорился, несмотря на то, что динамика сопоставимого чека в 9,9% отстала от продовольственной инфляции в 11,8%. Компания обычно не сразу перекладывает рост стоимости продовольствия на потребителей при ускорении динамики цен, что способствует и активному росту трафика в магазины сети (+4% г/г), обращает внимание Самуйлов.

"Летом X5 выплатит акционерам спецдивиденд в размере 648 рублей/акцию (доходность - более 19%). Но мы считаем, что на этом выплаты от компании не закончатся. По нашим расчетам, за следующие двенадцать месяцев, с учетом ближайших дивидендов, ритейлер может выплатить инвесторам около 1160 рублей/акцию, что соответствует доходности в 35% к текущим ценам", - указывает аналитик брокера.

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