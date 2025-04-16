"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций X5

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Эмитент представил хорошие операционные результаты за I квартал 2025 года. На наш взгляд, рост выручки может способствовать и неплохим финансовым результатам Х5 за 1К25 по МСФО, несмотря на рост расходов на персонал", - отмечают эксперты.

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