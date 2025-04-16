Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 16 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут оценивать перспективы международной торговли и вероятность дальнейшей эскалации торговой войны между Соединенным Штатами и Китаем, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением торги во вторник из-за сохранения напряженности во внешнеторговых отношениях между США и Китаем. "Следующее слово за Китаем. Китаю нужна сделка с нами. Нам не нужна сделка с ними", - зачитала обращение президента США Дональда Трампа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. "Китай ничем не отличается от любой другой страны, просто они намного больше. Китаю нужно то, что есть у нас - американские потребители, или, иначе говоря, им нужны наши деньги", - говорится в сообщении.

Ранее Трамп намекнул на возможность смягчения пошлин на импорт автомобилей и автозапчастей, поскольку компаниям необходимо больше времени для переноса производства в США. До этого Вашингтон исключил из списка товаров, облагаемых недавно введенными зеркальными пошлинами, десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны и некоторые микрочипы.

Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле вырос до минус 8,1 пункта по сравнению с минус 20 пунктами месяцем ранее, когда индикатор опускался до минимума с мая 2023 года, сообщил местный Федеральный резервный банк. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. При этом эксперты предполагали, что индекс поднимется до минус 14,5 пункта.

Азиатские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в среду на опасениях усиления торговых войн, которые нивелировали позитивные новости о состоянии экономики Китая. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает также снижение американского рынка акций. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:47 МСК уменьшилось на 1,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:42 МСК опустился на 1,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,02%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК снизился на 0,8%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,6% после роста по итогам шести торговых сессий, поскольку трейдеры фиксируют прибыль. Экономика Китая в I квартале выросла на 5,4% в годовом выражении. Темпы роста ВВП остались такими же, как и в IV квартале прошлого года. При этом аналитики в среднем ожидали замедления до 5,1%. Промышленное производство в Китае в марте увеличилось на 7,7% в годовом выражении. Таким образом, рост ускорился по сравнению с 5,9% в январе-феврале. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали замедления подъема в среднем до 5,6%. Розничные продажи в стране в марте повысились на 5,9% в годовом выражении (в январе-феврале - на 4%). Эксперты прогнозировали подъем на 4,2%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром в среду, находясь близко к минимуму за четыре года. Эксперты опасаются переизбытка поставок топлива на мировом рынке, поскольку усиление напряженности в глобальной торговле может оказать негативное давление на спрос. Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск опустились на 1,04% и составляли $64 за баррель. По итогам предыдущих торгов фьючерсы подешевели на 0,3% - до $64,67 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром снизилась на 1,09% - до $60,66 за баррель. Днем ранее стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,3% и составила $61,33 за баррель.

Во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА) резко ухудшило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году - до 726 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ожидавшимися месяцем ранее 1,031 млн б/с. По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,4 млн баррелей. При этом аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 1,68 млн. Официальные данные об изменении резервов топлива в США будут опубликованы министерством энергетики позднее в среду.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла всего в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,972 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,941 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали небольшой рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 апреля вырос на 0,08% и составил 110,09 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,11%, поднявшись до 1033,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-20" (+0,79%), "ГТЛК-001Р-04" (+0,74%) и "Почта России-001Р-10" (+0,74%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001Р-21R" (-0,45%), "Новотранс-001Р-03" (-0,42%) и "Почта России БО-002P-02" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк ПСБ (MOEX: PSKB) установил ставку 1-12-го квартальных купонов по 3-летним облигациям серии 003Р-13 на уровне 18,3% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 15 апреля без премаркетинга. ПСБ не раскрывает пока объем выпуска. Техразмещение выпуска пройдет 17 апреля.

АО "Полипласт" увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии П02-БО-04 с "не менее 1 млрд рублей" до 2,25 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 25,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 28,70% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 15 апреля. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "Новые технологии" зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии 001Р-05 с фиксированными купонами в размере 400 млн рублей, 2-летнего флоатера серии 001Р-06 - в размере 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски совокупным планируемым объемом до 2 млрд рублей прошел 15 апреля. По выпуску 001Р-05 предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 23,25% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 25,9% годовых. По выпуску 001Р-06 - ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред в размере 450 базисных пунктов. Техразмещение выпусков запланировано на 18 апреля. Выпуск 001Р-06 доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, заем 001Р-05 - неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее - "Первое коллекторское бюро") 22 апреля с 11:00 до 15:00 МСК будет собирать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-08 со сроком обращения 3,5 года объемом 2 млрд рублей. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 400 базисных пунктов. По выпуску установлена амортизационная структура погашения: 12,5% от номинала планируется погасить в дату выплаты 37-го купона, 17,5% от номинала - в дату выплаты 38-42-го купонов. Техразмещение состоится 25 апреля. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) установило ставку 21-24-го купонов облигаций серии 001P-05R в размере 0,01% годовых. Пятнадцатилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в мае 2020 года по ставке квартального купона 6,5% годовых до оферты с исполнением 28 апреля 2025 года. Период предъявления бумаг к оферте - с 17 по 23 апреля.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-002P-02 на уровне 32% годовых. Четырехлетний выпуск на 1 млрд рублей был размещен в мае 2023 года по ставке квартального купона 18% годовых до оферты с исполнением 14 мая 2025 года. Период предъявления бумаг к оферте - с 18 по 24 апреля.

ООО "РуссОйл" установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 200 млн рублей в ноябре 2023 года. Ставка 1-го купона составила 18% годовых. Ставки 2-12-го купонов плавающие и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5 рабочий день до даты начала купона, плюс 5%, но не менее 15% годовых и не более 22% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, также есть возможность досрочного погашения бумаг в даты окончания 6-го и 10-го купонов.

ООО "Чистая планета" выкупило по оферте 13 тыс. 979 облигаций по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 100 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 13,979% займа. Пятилетний выпуск на 100 млн рублей был размещен в октябре 2023 года. Ставки 1-18-го ежемесячных купонов установлены на уровне 17,5% годовых, 19-36-го купонов - 28% годовых. По выпуску предусмотрены сall-опционы в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов по усмотрению эмитента. В декабре 2024 года компания допустила технический дефолт при выплате 14-го купона по причине доначисления налогов и блокировки счетов, но смогла исполнить обязательства в течение срока техдефолта. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "Феррони" допустило технический дефолт по выплате части номинальной стоимости облигаций серии БО-02 на сумму 20 млн рублей. Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине отсутствия денежных средств для оплаты амортизации. Планируемая дата исполнения обязательств - до 28 апреля. Дата истечения срока технического дефолта - также 28 апреля. Ранее компания уже допустила несколько техдефолтов, но в итоге всегда исполняла обязательства. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 387,5 млн рублей.