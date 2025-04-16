Техническая поддержка индекса Мосбиржи на 2800п остается актуальной - БКС Экспресс

Техническая поддержка в индексе Мосбиржи на уровне 2800 пунктов пока остается актуальной, по совокупности факторов бенчмарк скорее двинется в сторону верхней границы бокового диапазона 2800-2900 пунктов, но пробить ее сможет лишь при появлении реально веских поводов, сообщается в обзоре эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

Затишье на рынке временное и будет прервано в любой момент на фоне острой геополитики и жесткого монетарного курса, отмечает аналитик.

Американская торговая палата предлагает снять запрет на прямые инвестиции в Россию и отменить часть секторальных санкций, а ЕС вновь отложил публикацию дорожной карты по отказу от российского газа - это позитивные факторы, указывает Зельцер. Однако, говорится в материале аналитика, конкретных решений о смягчении барьеров и возобновлении сотрудничества в энергетической сфере нет.

Фактор денежно-кредитной политики в курсе российских активов также значим, обращает внимание эксперт: инфляция замедляется, но не так сильно, чтобы приступить к быстрому снижению ключевой ставки. "В целом неопределенность сохраняется как на внешнем контуре, так и по внутрироссийской ценовой повестке - вот рынок акций пока и в нерешительности", - пишет Зельцер в обзоре.

"Вечером в среду выйдет очередной блок недельной инфляции. Правда, это уже будет после закрытия основной сессии - вялотекущая дневная торговля на вечерней сессии сменится всплеском волатильности, - указывает аналитик. - Техническая поддержка в индексе Мосбиржи на 2800 пунктах актуальна, по совокупности факторов бенчмарк скорее двинет на верхнюю границу боковой формации 2800-2900 пунктов, а пробить ее сможет лишь при появлении реально веских поводов. Долгосрочно рынок оценивается в 3200 пунктов плюс дивиденды".

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