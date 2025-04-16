"Мои Инвестиции" повысили прогнозную цену акций Аренадата до 250-260 руб

"Мои Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций ПАО "Группа Аренадата" до 250-260 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Мы по-прежнему видим хороший потенциал роста у компании в среднесрочной перспективе в связи с развитием в России рынка обработки данных и процессом импортозамещения", - указывают эксперты.

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