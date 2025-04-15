Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Полюса" на уровне 2180 руб., что на горизонте от полугода до девяти месяцев предполагает потенциал роста на 14,5%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова.

ГОСА крупнейшего российского золотодобытчика утвердило дивиденд в размере 73 руб. в соответствии с рекомендацией совета директоров (с учетом сплита 1 к 10) и политикой компании, предусматривающей распределение среди акционеров 30% EBITDA.

Эксперт полагает, что с учетом тенденции к устойчивому повышению объемов добычи золота можно прогнозировать сохранение или повышение дивиденда в текущем году.

"Доходы "Полюса" напрямую зависят от цен на золото, которые остаются высокими ввиду экономической нестабильности, в частности предполагающей риски нового разгона инфляции, что обеспечивает высокий спрос на защитные активы, - отмечает Чернов. - Если цена на золото сохранится в пределах $3000-3500 за унцию, это обеспечит компании стабильный денежный поток и позволит ей увеличить дивиденд до 80-90 руб. на акцию".

Перспективы повышения этих выплат и улучшения операционных показателей дают аналитику основание прогнозировать рост котировок "Полюса" в 2025 году на 10-15%. Если котировки золота превысят $3400 за унцию, акции эмитента могут подорожать и на 20%, допускает Чернов.

"В целом "Полюс" остается лидером российской золотодобывающей отрасли благодаря объемам производства и самому высокому среди аналогов дивиденда, а также статусу постоянного продавца золота российским банкам. Рыночные мультипликаторы указывают на недооцененность компании", - резюмирует стратег инвесткомпании.

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