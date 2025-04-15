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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цена газа спот на TTF будет колебаться в диапазоне $400-500/тыс. куб. м в ближайшее время - Freedom Finance Global
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15 апреля 2025 года 17:44

Цена газа спот на TTF будет колебаться в диапазоне $400-500/тыс. куб. м в ближайшее время - Freedom Finance Global

Спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах, скорее всего, будет колебаться в диапазоне $400-500 за тыс. куб. м в ближайшие полтора месяца, прогнозирует аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Эксперт констатирует, что с января по март сырье на данной площадке подорожало на 65% г/г, а в начале текущего месяца его стоимость опустилась на 15%.

Россия представила энергостратегию до 2050 года, согласно которой к 2030 году добыча газа в стране должна увеличиться на 35% (до 853 млрд куб. м), а экспорт планируется нарастить в 3,2 раза к значению 2023 года (до 142 млрд куб. м).

В то же время, отмечает Мильчакова, стратегия учитывает, что и к 2036 году экспорт продукции в Европу не превысит объема поставок 2021 года.

"В Евросоюзе (правда, пока безрезультатно) рассматривается вопрос о постепенном отказе от импорта газа из России. Рост цен на это сырье на европейских биржах может быть связан именно с ожиданиями будущего дефицита, искусственно созданного по политическим причинам. Россия готова увеличить поставки газа в Европу в любой момент, в том числе по неповрежденной нитке "Северного потока 2". В ближайшие полтора месяца прогнозируем колебания котировок газа на бирже TTF в диапазоне $400-500 за тыс. куб. м", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    ЕВРОПА-ГАЗ-ЦЕНА-ПРОГНОЗ


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