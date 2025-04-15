SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций ГК ПИК

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "ГК ПИК" с прогнозной стоимостью на уровне 600 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Эмитент показал сильные результаты за 2024 год по МСФО, констатируют эксперты инвестбанка.

Главный приятный сюрприз, отмечают они - снижение долговой нагрузки. За второе полугодие компания сократила чистый долг на 131 млрд руб. (до 27 млрд руб), в результате коэффициент "чистый долг / скорректированная EBITDA" за полугодие упал в семь раз - до 0,2. Таким образом, "ГК ПИК" стала наименее закредитованной в секторе.

Также в SberCIB считают, что опасения рынка по поводу смены акционеров компании скоро снизятся.

Аналитики инвестбанка по-прежнему смотрят на бумаги "ГК ПИК" позитивно и сохраняют по ним оценку "покупать" и таргет в 600 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

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