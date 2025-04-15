Рубль утром немного понижается в паре с юанем в ожидании новых драйверов к более сильным движениям

Москва. 15 апреля. Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром во вторник, рубль опускается в ожидании новых драйверов к более сильным движениям.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,22 руб. (+2,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,74 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в марте 2025 года вырос на 7,1% по отношению к февралю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В январе-марте 2025 года реальный эффективный курс рубля увеличился на 19,2%.

"В понедельник биржевой курс юаня понес умеренные потери, вернувшись в район минимумов января и завершив торговый день на уровне 11,2 руб. Схожую динамику продемонстрировали и внебиржевой курс, также тяготеющий к минимумам года, и курс доллара. Фактором поддержки рубля выступали дальнейшее улучшение ситуации на мировых рынках и возврат котировок нефти Brent к отметке $65 за баррель. В условиях весьма сдержанного спроса на валюту со стороны импорта и достаточно объемной - при текущей торговой активности - реализации юаней со стороны Банка России, новостной фон остается, и, в ближайшие дни, видимо, останется ключевым триггером, определяющим движение курсов на российском валютном рынке. Учитывая, что на мировых рынках преобладают позитивные настроения и ожидания конструктивного диалога США с торговыми партнерами по взаимным пошлинам, а российские инвесторы ждут дальнейших сигналов, указывающих на налаживание отношений России с США, рубль может продолжить тяготеть к плавному укреплению. Ждем проверки на прочность курсами юаня нижней границы нашего текущего целевого диапазона 11-11,5 руб.", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Цены на нефть растут утром во вторник, участники рынка оценивают перспективы спроса и предложения на фоне новостей о пошлинах и переговорах между США и Ираном.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск повышается на 0,71%, до $65,34 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавляют 0,75% и торгуются по $61,98 за баррель.

Накануне Дональд Трамп намекнул на возможность смягчения импортных пошлин на автомобили, поскольку компаниям необходимо больше времени для переноса производства в США.

Ранее американские власти исключили из списка товаров, облагаемых недавно введенными зеркальными пошлинами, десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны и некоторые микрочипы.

В выходные делегации Ирана и США завершили раунд консультаций по ядерной проблеме. Второй раунд переговоров состоится в ближайшую субботу. Трамп заявил, что, по его мнению, переговоры с Ираном проходят хорошо, а Белый дом сообщил, что встреча прошла в конструктивном ключе.

Между тем ОПЕК впервые с января скорректировала свои оценки темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах, понизив их на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с), - до 1,3 млн б/с и 1,28 млн б/с соответственно. Это происходит на фоне объявленных новой администрацией США тарифов.

При этом страны, не входящие в ОПЕК+, в 2025 году увеличат предложение жидких углеводородов на 0,9 млн б/с - до 54,1 млн б/с (предыдущий прогноз темпа роста - 1 млн б/с), говорится в отчете ОПЕК.

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