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15 апреля 2025 года 11:26
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - отчет по рынку труда Великобритании за февраль; - ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти; - индекс экономических настроений Германии ZEW за апрель; - промышленное производство еврозоны в феврале; - квартальные результаты Johnson & Johnson, Bank of America Corp. и Citigroup Inc. - акционеры МКПАО "Яндекс" и "Группы ЛСР" обсудят итоговые дивиденды за 2024 год. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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16 апреля 2025 года 11:12
"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость акций микрофинансовой компании "Займер" на уровне 170-180 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала. Эмитент опубликовал операционные результаты за 1К25: объем выдачи займов вырос на 8,9% г/г, основной... читать дальше
.16 апреля 2025 года 10:49
Рубль, скорее всего, будет консолидироваться в середине диапазона 11-11,5 руб. за юань до конца текущей недели - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль в сложившихся условиях, скорее всего, будет консолидироваться в середине торгового диапазона 11-11,5 руб. за юань до конца текущей недели, говорится в материале управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова. Курс рубля остается достаточно... читать дальше
.16 апреля 2025 года 10:31
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства Китая в марте, ВВП Китая в 1К25; - индекс потребительских цен Великобритании в марте; -... читать дальше
.16 апреля 2025 года 10:16
Вероятно продолжение вялотекущей боковой динамики торгов индекса Мосбиржи в течение основной сессии в среду в отсутствие новых драйверов, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. Эксперт при этом отмечает, что на вечерних торгах может... читать дальше
.16 апреля 2025 года 10:00
Индекс Мосбиржи продолжит проторговывать диапазон 2780-2850 пунктов в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Учитывая сохраняющуюся слабость рынка нефти и отсутствие явных поддерживающих новостей, спрос на ключевые "фишки" в среду может... читать дальше
.16 апреля 2025 года 09:44
Москва. 16 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут оценивать перспективы международной торговли и вероятность дальнейшей эскалации торговой войны между Соединенным Штатами и Китаем, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.16 апреля 2025 года 09:27
Техническая поддержка в индексе Мосбиржи на уровне 2800 пунктов пока остается актуальной, по совокупности факторов бенчмарк скорее двинется в сторону верхней границы бокового диапазона 2800-2900 пунктов, но пробить ее сможет лишь при появлении реально веских поводов, сообщается в обзоре эксперта... читать дальше
.16 апреля 2025 года 09:11
"Мои Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций ПАО "Группа Аренадата" до 250-260 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. "Мы по-прежнему видим хороший потенциал роста у компании в среднесрочной перспективе в связи с развитием в России рынка... читать дальше
.15 апреля 2025 года 19:36
Москва. 15 апреля. Рынок акций РФ во вторник умеренно просел вместе с нефтью (фьючерс на Brent откатился к $64 за баррель) и в отсутствие свежего геополитического позитива, в то время как на внешних фондовых площадках рост замедлился. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился в район 2800 пунктов, в лидерах снижения выступили акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,6%) и АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,3%); выросли бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%). читать дальше
.15 апреля 2025 года 19:20
Москва. 15 апреля. Китайский юань перешел к небольшому повышению на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль растерял рост первой половины торгов и немного опустился в паре с юанем на фоне усилившей снижение нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,228 руб., что на 3,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.15 апреля 2025 года 19:01
Базовый сценарий предполагает ослабление рубля до 95 руб./$1 к концу 2025 года, отмечают аналитики Райффайзенбанка. "Платежный баланс улучшается, несмотря на трудности во внешней торговле: по данным ЦБ, в марте торговый баланс достиг $15 млрд против $11 млрд в феврале, - пишут эксперты в... читать дальше
.15 апреля 2025 года 18:34
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Полюса" на уровне 2180 руб., что на горизонте от полугода до девяти месяцев предполагает потенциал роста на 14,5%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова. ГОСА крупнейшего российского золотодобытчика утвердило... читать дальше
.15 апреля 2025 года 18:07
"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций Citigroup Inc. на уровне $93,9 за штуку и рейтинг "покупать" для них, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Эмитент представил весьма неплохие результаты за I квартал 2025 года. Несмотря на существенный... читать дальше
.15 апреля 2025 года 17:44
Цена газа спот на TTF будет колебаться в диапазоне $400-500/тыс. куб. м в ближайшее время - Freedom Finance Global
Спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах, скорее всего, будет колебаться в диапазоне $400-500 за тыс. куб. м в ближайшие полтора месяца, прогнозирует аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Эксперт констатирует, что с января по март сырье на данной... читать дальше
.15 апреля 2025 года 17:20
Курс валютной пары доллар/рубль может постепенно перейти в диапазон 87-88 руб./$1 на фоне выжидательной позиции игроков на рынке, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Ключевым уровнем сопротивления для рубля в паре с... читать дальше
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