"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X China Biotech ETF с целевой ценой на 12 месяцев на уровне HKD 64,9 и потенциалом роста на 30,8%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому сектору Китая за последний год подвергался изрядной волатильности, и после недавней волны просадки отрасль стала выглядеть интересной для вложений, - пишет аналитик Зарина Саидова. - Многие эмитенты в составе фонда смотрятся фундаментально недооцененными, при этом отдельные компании за последние месяцы обрадовали инвесторов позитивными новостями по части R&D, особенно в области онкоиммунологии".

Global X China Biotech ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс Solactive China Biotech Index, который, в свою очередь, включает акции преимущественно биотехнологических и фармацевтических компаний с географической привязкой к Китаю.

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