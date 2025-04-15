Индекс Мосбиржи может перейти к проторговке зоны 2780-2850п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может перейти к проторговке зоны 2780-2850 пунктов во вторник в отсутствие новостей со стороны геополитики, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Рассчитываем на удержание "круглой" отметки по итогам дня. В фокусе по-прежнему находятся отдельные истории, нам нравятся МКПАО "Хэдхантер", ЮГК, МКПАО "Яндекс", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", - пишет эксперт в комментарии.

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