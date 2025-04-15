Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 15 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут оценивать перспективы международной торговли и вероятность дальнейшей эскалации торговой войны между Соединенным Штатами и Китаем, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций в понедельник вырос по итогам второй сессии подряд. Настроение инвесторов улучшилось после сообщения в конце прошлой недели о приостановке действия тарифов в отношении большинства торговых партнеров США на 90 дней. На выходных власти отменили действие недавно введенных импортных пошлин на два десятка видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны, роутеры, некоторые чипы.

Между тем член совета управляющих Федеральной резервной системы Крис Уоллер заявил в понедельник, что если введенные президентом США Дональдом Трампом высокие импортные пошлины сохранятся на протяжении некоторого времени, рост американской экономики, скорее всего, замедлится до минимума. В результате, отметил он, снижение процентных ставок будет оправдано, даже если импортные пошлины вызовут всплеск инфляции, сообщает CNBC.

Азиатские рынки акций в основном растут во вторник вслед за уверенным подъемом Уолл-стрит накануне. Японский Nikkei 225 увеличивается на 1%. Значение южнокорейского индекса Kospi прибавляет 1%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос 0,2%. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%.

Инвесторы также оценивают слова министра финансов США Скотта Бессента, заявившего, что он не исключает разрыва торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем на фоне взаимного повышения импортных тарифов. "Разрыв не обязателен, но такое может произойти", - сказал он в интервью Bloomberg TV в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

Кроме того, министерство торговли США начало расследование ситуации с импортом полупроводниковой и фармацевтической продукции с точки зрения интересов национальной безопасности. В этих двух областях Штаты сильно зависят от азиатских и особенно китайских цепочек поставок, пишет Trading Economics. Значительная доля ввозимых в страну чипов приходится на Тайвань, фармпрепаратов - на остальной Китай.

В свою очередь цены на нефть растут утром во вторник, участники рынка оценивают перспективы спроса и предложения на фоне новостей о пошлинах и переговорах между США и Ираном. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск повышается на 0,26%, до $65,05 за баррель. В понедельник эти контракты подорожали на 0,2%, до $64,88 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи прибавляют 0,31% и торгуются по $61,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов повысилась на $0,03, до $61,53 за баррель.

Накануне Трамп намекнул на возможность смягчения импортных пошлин на автомобили, поскольку компаниям необходимо больше времени для переноса производства в США. Кроме того, в выходные делегации Ирана и США завершили раунд консультаций по ядерной проблеме. Второй раунд переговоров состоится в ближайшую субботу. Трамп заявил, что, по его мнению, переговоры с Ираном проходят хорошо, а Белый дом сообщил, что встреча прошла в конструктивном ключе.

Между тем ОПЕК впервые с января скорректировала свои оценки темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах, понизив их на 150 тыс. б/с, - до 1,3 млн б/с и 1,28 млн б/с соответственно. Изменения произошли ввиду появившихся неопределенностей вокруг мировой экономики на фоне объявленных новой администрацией США тарифов. При этом страны, не входящие в ОПЕК+, в 2025 году увеличат предложение жидких углеводородов на 0,9 млн б/с - до 54,1 млн б/с (предыдущий прогноз темпа роста - 1 млн б/с), говорится в отчете ОПЕК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,9 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,386 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,853 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 апреля вырос на 0,16% и составил 109,99 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (12-14 апреля) прибавил 0,26%, поднявшись до 1032,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1P-21" (+1,53%), "ГТЛК-001Р-14" (+0,79%) и "РЖД-001Р-21R" (+0,76%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,71%), "МТС-001P-20" (-0,65%) и "Почта России БО-002P-01" (-0,46%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Эффективные технологии" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02 заявленным объемом 500 млн рублей, реализовав 72% эмиссии на 360 млн рублей. Ставка квартальных купонов была установлена на уровне 26,5% годовых до погашения. Предусмотрены call-опционы в даты окончания 6-го и 8-го купонных периодов. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 3 млрд рублей. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) зафиксировало объем размещения каждого из двух выпусков облигаций серий БО-002P-08 и БО-002P-09 с привязкой к ключевой ставке ЦБ в размере 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски совокупным объемом 30 млрд рублей прошел 14 апреля. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не более 200 базисных пунктов, финальный ориентир спреда был установлен в размере 180 базисных пунктов. Купоны по выпускам ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Срок обращения долговых бумаг - 1,9 года (690 дней) и 2,2 года (810 дней). Техразмещение запланировано на 22 апреля. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) 17 апреля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на два выпуска облигаций серий БО-П16 и БО-П17 общим объемом 3 млрд рублей. По 3-летнему выпуску серии БО-П16 будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 28,7% годовых. По выпуску серии БО-П17 со сроком обращения 1,5 года купоны ежемесячные, плавающие, будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не выше 550 базисных пунктов. Техразмещение займов запланировано на 22 апреля. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 18 апреля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 15-летних облигаций серии 001Р-42R с офертой через 4 года объемом 30 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее. Техразмещение запланировано на 24 апреля.

Кроме того, ОАО "РЖД" установило ставку 10-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-04 на уровне 17,61% годовых. Эмитент разместил выпуск объемом 80 млрд рублей в октябре 2020 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга составила 7,25% годовых. Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 165 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Структура выпуска предполагает, что на эту дату и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 5 лет после размещения (с 11-го по 20-й купоны) step-up составит 45 базисных пунктов, через 10 лет и каждые последующие 5 лет (с 21-го купона и далее) - 95 базисных пунктов.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее - "Первое коллекторское бюро") 22 апреля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-07 объемом 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25% годовых, ему соответствует доходность к call-опциону через 1,5 года на уровне не выше 28,08% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат с 27-го по 31-й купоны, по 15% от номинала - в даты выплат с 32-го по 36-й купоны. Техразмещение запланировано на 25 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

АО "НФК-Структурные инвестиции" (Чебоксары) установило ставку 9-го купона 10-летних облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей на уровне 31% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2025 года. Ставка 1-3-го ежемесячных купонов установлена на уровне 28% годовых.