Brent торгуется у $65,1 за баррель

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов понедельника. Фондовые индексы стран Азии в основном растут во вторник. Цены на нефть растут утром вторника.

Американский рынок акций в понедельник увеличился по итогам второй сессии подряд.

Настроение инвесторов улучшилось после сообщения в конце прошлой недели о приостановке действия тарифов в отношении большинства торговых партнеров США на 90 дней. На выходных власти страны отменили действие недавно введенных импортных пошлин на два десятка видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны, роутеры, некоторые чипы.

Между тем член совета управляющих Федеральной резервной системы Крис Уоллер заявил в понедельник, что если введенные президентом США Дональдом Трампом высокие импортные пошлины сохранятся на протяжении некоторого времени, рост американской экономики, скорее всего, замедлится до минимума. В результате, отметил он, снижение процентных ставок будет оправдано, даже если импортные пошлины вызовут всплеск инфляции, сообщает CNBC.

Цена бумаг Intel Corp. (SPB: INTC) повысилась за день на 2,9%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов договорился о продаже 51% своего подразделения Altera инвестиционной фирме Silver Lake.

Подорожали акции ряда других чипмейкеров, в том числе Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 1,2%, Texas Instruments (SPB: TXN) - на 2,3%, Micron Technology (SPB: MU) - на 2,1%. Также повысились котировки бумаг таких высокотехнологических компаний, как Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,2%, Dell Technologies (SPB: DELL) - на 4%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,5%.

Акции Goldman Sachs Group (SPB: GS) прибавили в цене 1%. Банк увеличил в первом квартале чистую прибыль и выручку сильнее ожиданий аналитиков.

Стоимость бумаг других представителей финансовой отрасли тоже увеличилась, включая Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 2%, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - на 0,9%, Morgan Stanley (SPB: MS) - на 0,9%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 2,6%, Travelers Cos. (SPB: TRV) - на 2,3%, Visa Inc. (SPB: V) - на 0,5%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 1,7%.

Котировки акций Amgen (SPB: AMGN) выросли на 2,8%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 2,1%, McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 2%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 1,9%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,2%, Palantir Technologies (SPB: PLTR) - на 4,6%.

Цена бумаг Ford Motor (SPB: F) выросла на 4,1%, General Motors (SPB: GM) - на 3,5% и Rivian (SPB: RIVN) - на 4,9% после того, как Трамп намекнул на возможность смягчения импортных пошлин на автомобили, поскольку компаниям необходимо больше времени для переноса производства в США, сообщает Trading Economics.

В то же время подешевели акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 2,1%, Humana Inc. (SPB: HUM) - на3,5%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 2,4%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,5%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 1,4%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 0,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 312,08 пункта (на 0,78%) и составил 40524,79 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов увеличилось на 42,61 пункта (на 0,79%) - до 5405,97 пункта.

Индекс Nasdaq Composite повысился на 107,03 пункта (на 0,64%) и завершил сессию на отметке 16831,48 пункта.

Азиатские рынки акций в основном растут во вторник вслед за уверенным подъемом Уолл-стрит накануне на фоне отмены Вашингтоном действия недавно введенных импортных пошлин на два десятка видов электроники.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%.

Инвесторы также оценивают слова министра финансов США Скотта Бессента, заявившего, что он не исключает разрыва торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем на фоне взаимного повышения импортных тарифов.

"Разрыв не обязателен, но такое может произойти", - сказал он в интервью Bloomberg TV в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

Бессент отметил, что сделка между двумя странами может быть достигнута, однако подчеркнул, что заключить ее с Китаем будет сложнее, чем с другими странами, поскольку "Китай является как нашим крупнейшим экономическим конкурентом, так и нашим крупнейшим военным соперником".

Кроме того, министерство торговли США начало расследование ситуации с импортом полупроводниковой и фармацевтической продукции с точки зрения интересов национальной безопасности. В этих двух областях Штаты сильно зависят от азиатских и особенно китайских цепочек поставок, пишет Trading Economics. Значительная доля ввозимых в страну чипов приходится на Тайвань, фармпрепаратов - на остальной Китай.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги New Oriental Education & Technology Group, дорожающие на 2,8%.

Рыночная стоимость Anta Sports увеличивается на 2,7%, Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. - на 2,2%, Nongfu Spring и CK Hutchison (SPB: 0001) - на 2,1%.

Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) теряет 4,4% капитализации, Galaxy Entertainment - 3,9%, Li Auto (SPB: LI) - 3,3%, BYD Electronic (International) Co. Ltd. и Hansoh Pharmaceutical - 3,1%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 1%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене акции Yokogawa Electric (+6,4%).

Рыночная стоимость Denso повышается на 6,2%, Sumitomo Electric Industries - на 5,5%, Toyota Motor - на 4,8%, Suzuki Motor - на 4,7%.

Цена акций Toho снижается на 4,7%, Shiseido - на 4,5%, Tokyo Gas - на 4,4%, West Japan Railway - на 2,2%, Isetan Mitsukoshi Holdings - на 1,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi прибавляет 1%.

Котировки акций Samsung Electronics увеличиваются на 1,1%, Hyundai Motor - на 4,9%, Posco - на 1,6%.

Рыночная стоимость Korean Air Lines сокращается на 1,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.

Капитализация BHP увеличилась на 0,4%, Rio Tinto - на 0,5%.

Цены на нефть растут утром во вторник, участники рынка оценивают перспективы спроса и предложения на фоне новостей о пошлинах и переговорах между США и Ираном.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:00 мск повышается на $0,21 (0,32%), до $65,09 за баррель. В понедельник эти контракты подорожали на $0,12 (0,2%), до $64,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавляют $0,24 (0,39%) и торгуются по $61,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов повысилась на $0,03, до $61,53 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп намекнул на возможность смягчения импортных пошлин на автомобили, поскольку компаниям необходимо больше времени для переноса производства в США.

Ранее власти США исключили из списка товаров, облагаемых недавно введенными зеркальными пошлинами, десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны и некоторые микрочипы.

В выходные делегации Ирана и США завершили раунд консультаций по ядерной проблеме. Второй раунд переговоров состоится в ближайшую субботу. Трамп заявил, что, по его мнению, переговоры с Ираном проходят хорошо, а Белый дом сообщил, что встреча прошла в конструктивном ключе.

Между тем ОПЕК впервые с января скорректировала свои оценки темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах, понизив их на 150 тыс. б/с, - до 1,3 млн б/с и 1,28 млн б/с соответственно. Изменения произошли ввиду появившихся неопределенностей вокруг развития мировой экономики на фоне объявленных новой администрацией США тарифов . При этом страны, не входящие в ОПЕК+, в 2025 году увеличат предложение жидких углеводородов на 0,9 млн б/с - до 54,1 млн б/с (предыдущий прогноз темпа роста - 1 млн б/с), говорится в отчете ОПЕК.