Поводов для сильных движений индекса Мосбиржи пока не видно - "Алор Брокер"

Поводов для сильных движений индекса Мосбиржи в текущий момент не видно, рынок пока слаб, говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Акции ГК "Сегежа" в понедельник были в лидерах роста, взлетев на 10,5%. Поводом для столь позитивной динамики стала информация о наметившемся урегулировании долговой нагрузки компании. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что это может быть как реструктуризация долга, так и участие банков-кредиторов в капитале эмитента. Скорее всего, будет некий симбиоз этих мер, - отмечает эксперт. - Так что проблема замаячившего банкротства эмитента будет на какое-то время отложена. Но вряд ли это все приведет к улучшению бизнеса компании. Поэтому рост бумаги нам кажется избыточным и спекулятивным, а включать ее в инвестиционные портфели мы не рекомендуем".

Антонов также обращает внимание, что в аутсайдерах понедельника была подешевевшая на 5,5% "обычка" "Ростелекома". Компания огласила новую дивидендную политику, согласно которой на дивиденды по-прежнему будет направляться половина прибыли по МСФО, но минимальный размер выплат отсутствует. "Рынок связи сейчас перенасыщен и развиваться компаниям сектора особо некуда. Повышать тарифы намного быстрее инфляции не даст ФАС. Очевидно, что дивиденды будут проигрывать безрисковыми ставкам еще несколько лет. Поэтому поводов для покупки данных акций мы не видим", - указывает эксперт инвесткомпании.

Из более интересных бумаг, по мнению аналитика, стоит отметить просадку "префов" "Сургутнефтегаза". "Бумага традиционно следует за курсом рубля, который продолжает укрепляться. Акции стоит обязательно иметь в портфелях, но время для его подбора еще не пришло, поскольку российская валюта не демонстрирует признаков разворота", - пишет Антонов в обзоре.

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