Индекс RGBI будет консолидироваться в диапазоне 106-108п в ближайшие дни - ПСБ

Индекс RGBI, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 106-108 пунктов в ближайшие дни в ожидании новых факторов для роста, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на геополитике и данных по инфляции. Пока рост волатильности внешних рынков и динамика индекса цен говорят о высоковероятном сохранении статус-кво на заседании ЦБ РФ 25 апреля. Отметим, что на текущей неделе еще выйдет статистика по инфляционным ожиданиям, которая, вероятно, во многом сформирует решение регулятора на апрельском заседании, - пишет эксперт в обзоре - В ближайшие дни ожидаем консолидации индекса госбумаг в сформировавшемся широком диапазоне 106-108 пунктов, для пробития вверх которого нужны весомые факторы - в части прогресса переговоров РФ-США и/или сигналов к возможному смягчению риторики регулятора".

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