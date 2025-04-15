Инвестиционной идеи в акциях ГК ПИК пока нет - ПСБ

Инвестиционной идеи в акциях "ГК ПИК" в настоящее время не видно, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой.

Девелопер отчитался за 2-24 год по МСФО. Эксперт отмечает рост выручки за счет оказания строительных услуг (+13% г/г) и продажи земельных участков (x10 г/г), при этом реализация жилой недвижимости снизилась на 1,4%.

Также Кузнецова обращает внимание, что из-за опережающего роста расходов сократилась рентабельность бизнеса. Чистую прибыль "съели" процентные расходы и убыток от переоценки финансовых инструментов.

"Высокие ставки негативно влияют на рентабельность и прибыльность бизнеса "ГК ПИК". С учетом сложившейся ситуации дивидендов от компании не ждем. Пока не видим инвестиционной идеи в акциях эмитента", - указывает Кузнецова.

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