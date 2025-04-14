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14 апреля 2025 года 19:20

Рубль в понедельник укрепился в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива

Москва. 14 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль вырос в ожидании внешнеполитического позитива и продолжения улучшения российско-американских взаимоотношений. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1975 руб., что на 5,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 апреля на 1,2369 рубля, до 82,7671 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,0528 рубля, до 94,1635 руб./EUR1.

"Новости о встрече президента России и спецпредставителя США, а также частичный перенос введения новых импортных пошлин США оказали ключевую поддержку курсу рубля относительно мировых валют на прошлой неделе. При этом на фоне эскалации торговой войны между Китаем и США произошло ослабление курсов доллара и китайского юаня на глобальных рынках. За неделю юань снизился на 4,01% - до 11,25 руб. По данным фьючерсов на Мосбирже, курс доллара снизился на 3,26% - до 85,11 руб., а курс евро за неделю практически не изменился, показав рост на 0,05% - до 95,61 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Беседа президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом является дополнительным шагом к встрече лидеров РФ и США, но к ней еще нужно подготовиться, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Встреча эта состоится", - подчеркнул Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1" (ВГТРК). "Состоится в соответствующее время. К ней нужно подготовиться", - добавил он.

Песков напомнил, что Путин и Трамп публично высказывали политическую волю относительно необходимости проведения данной встречи.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что по его мнению, урегулирование украинского кризиса происходит нормально. "Посмотрим, что будет дальше, но я думаю, что все идет хорошо", - сказал Трамп журналистам президентского пула. Он отметил: "Думаю, между Украиной и Россией все должно быть в порядке, и вы очень скоро об этом узнаете".

Инфляция в России в марте 2025 года составила 0,65% после 0,81% в феврале и 1,23% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-март 2025 года потребительские цены в РФ выросли на 2,71%.

Инфляция в марте 2025 года превысила ожидания аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,56%) и оказалась выше недельной динамики, которая указывала на рост цен на 0,55%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в марте 2025 года ускорилась до 10,34% (аналитики ожидали 10,25%) с 10,06% на конец февраля, 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024.

Совет директоров Банка России на заседании 21 марта принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году.

На конец марта при этом ЦБ ожидал ускорения годовой инфляции до 10,6%, говорилось в февральском комментарии к прогнозу, поэтому пока годовая инфляция складывается даже несколько ниже ожиданий ЦБ.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился по сравнению с опросом в начале марта), по инфляции в 2026 году - 4,9% (вырос с 4,7%).

Цены на нефть значительно ухудшили динамику вечером в понедельник после выхода отчета ОПЕК.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подешевели на 0,49% - до $64,42 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,75% - до $61,04 за баррель.

ОПЕК впервые с января скорректировала свои оценки темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах, понизив их на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с), - до 1,3 млн б/с и 1,28 млн б/с соответственно, говорится в ежемесячном отчете организации.

Изменения произошли ввиду появившихся неопределенностей вокруг развития мировой экономики на фоне объявленных тарифов новой администрацией США, отмечают аналитики. Кроме того, пересмотр вызван более слабыми, чем ожидалось, данными о потреблении нефти странами ОЭСР в I квартале.

При этом страны, не входящие в ОПЕК+, в 2025 году увеличат предложение жидких углеводородов на 0,9 млн б/с - до 54,1 млн б/с (предыдущий прогноз темпа роста - 1 млн б/с), говорится в отчете ОПЕК.

Основными драйверами роста станут США, Бразилия, Канада и Аргентина, а основное снижение придется на Анголу. ОПЕК также чуть снизила оценку поставок в 2024 году - на 10 тыс. б/с меньше, чем прогнозировалось ранее.

Ставки межбанковского кредитного рынка увеличились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 апреля выросла на 1 базисный пункт - до 21,54% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца повысились также на 1 базисный пункт, до 21,64% и 21,66% годовых. Версия на шесть месяцев в понедельник поднялась на 2 базисных пункта и составила 21,88% годовых.

эб мв


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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