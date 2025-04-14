Торговый ориентир для пары рубль/юань на конец текущей недели составляет 11,1-11,7 руб./юань - Freedom Finance Global

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 11,1-11,7 руб./юань, 87-91 руб./$1 и 92-95 руб./EUR1 до конца текущей недели, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"С начала сессии 14 апреля рубль показывает весьма уверенный рост по отношению к отслеживаемым нами мировым резервным валютам, - отмечает эксперт в комментарии. - Хотя обмен пошлинами между США и Китаем приостановилось, доллар ослабевает в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной. Индекс доллара DXY, рассчитываемый как соотношение с корзиной из мировых резервных валют, в том числе вышеупомянутых, непрерывно падает уже больше недели. В этот понедельник он опустился на 0,42%, уйдя ниже психологически значимой отметки 100 пунктов".

Хотя Дональд Трамп вывел из-под пошлин в размере 145% поставляемые из КНР смартфоны, компьютеры и другие виды электроники, на эту продукцию был установлен новый тариф 20%, напоминает Мильчакова. По мнению аналитика, непредсказуемость действий главы Белого дома наносит ущерб доллару и генерирует пессимистические ожидания относительно будущего американской экономики.

"Сырьевые рынки на прошлой неделе слишком нервно отреагировали на новости о войне тарифов между США и Китаем, но на данный момент цена на нефть марки Brent вернулась выше $60 за баррель, что оказывает поддержку рублю, как и сохраняющиеся надежды на нормализацию отношений между Россией и США, - отмечает аналитик. - Также положительно влияет на его курс продажа валюты Минфином. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на конец текущей недели: 81-84, 92-95 и 11,1-11,7 соответственно".

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