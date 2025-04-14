"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях Ozon и X5 против АЛРОСА и ММК"

"БКС Мир инвестиций" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях Ozon и X5/Шорт в акциях АЛРОСА и ММК", говорится в обзоре инвесткомпании. Совокупный спред по идее составил 12% с момента открытия в конце февраля на фоне существенного снижения котировок "АЛРОСА" и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК).

"В условиях высокой неопределенности и волатильности на российском фондовом рынке парная идея сработала и принесла положительный спред. Учитывая укрепление рубля, мы сделали ставку на сильные внутренние истории типа Ozon и Х5 в "лонг" и АЛРОСА и ММК в "шорт". На две последние компании также давили низкие цены на сталь и алмазы, в результате чего оценка по Р/Е предполагала премию 70-100% к средним значениям. Рубль остается крепким, конъюнктура на рынке стали и алмазов несколько улучшается, однако фундаментальным разворотом это нельзя назвать, по нашему мнению, учитывая высокую неопределенность из-за торговой войны между США и Китаем. Мы решили тактически закрыть идею и зафиксировать прибыль", - пишут аналитики.

При этом бумаги Ozon и Х5 остаются фаворитами в отрасли, по ним сохраняется "позитивный" взгляд. По оценкам экспертов, в ближайшие кварталы Ozon продолжит показывать хорошие финансовые результаты. В 2025 году они прогнозируют рост оборота (GMV) Ozon на 39% и улучшение рентабельности по EBITDA до 2,1% против 1,4% в 2024 году.

По Х5 аналитики также ждут хорошей динамики финансовых показателей в 2025 году и привлекательной дивдоходности акций на горизонте года (35%).

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