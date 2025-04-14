Прогнозная цена акций Henderson на горизонте года - 680 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций Henderson на горизонте года составляет 680 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Совет директоров эмитента рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров, назначенному на 16 мая 2025 года, утвердить дивиденд за первый квартал в размере 20 руб./акцию с доходностью 3,3% в текущих котировках.

"Напомним, что в конце 2024 года акционеры Henderson одобрили дивиденд за весь 2023 год и девять месяцев 2024 года на общую сумму 18 руб. на каждую ценную бумагу, то есть выплата за январь-март текущего года будет на 11% выше этого размера, - указывает эксперт в обзоре. - Дивидендная политика Henderson предполагает перечисление акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО дважды в год при значении соотношения NetDebt/EBITDA меньше 2,5. Относительно невысокая доходность квартального дивиденда, по нашему мнению, связана с тем, что компания, делает ставку на небольшие выплаты несколько раз в год, так как соответствующие новости служат драйвером роста для ее акций".

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