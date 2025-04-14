"БКС МИ" закрыл торговую идею "Шорт в акциях АЛРОСА"

"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Шорт в акциях "АЛРОСА" с доходностью 16% с момента открытия в январе, говорится в обзоре инвесткомпании.

Как отмечают аналитики, основные катализаторы в виде слабой финансовой отчетности компании и низких цен на алмазы сработали. Рынок алмазов стабилизировался в марте, при этом фундаментально риски в бумаге остаются высокими в условиях торговых пошлин со стороны США, подчеркивают они.

"В марте отрасль слегка оживилась, однако апрельский анонс пошлин администрацией США создает высокую неопределенность на многих рынках (включая алмазы), и его полный эффект проявится, как мы ожидаем, во втором полугодии 2025 года", - пишут эксперты.

Оценка "АЛРОСА" остается высокой с мультипликатором Р/Е выше 30х по споту, несмотря на заметную коррекцию в бумаге с начала года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.