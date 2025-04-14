"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ЛУКОЙЛа до 11498,7 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" с 11815,43 рубля до 11498,70 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 76% от текущего уровня и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"На данный момент сохраняем дисконт-поправку на риски вложений в бумаги эмитента на уровне 15%, однако отмечаем рост шансов пересмотра данной оценки с повышением", - указывают эксперта.

Аналитики инвесткомпании, обращают внимание, что по итогам 2025 года в базовом сценарии закладывают нулевой прирост добычи. Это связано, по их словам, с обязательствами РФ в рамках соглашения ОПЕК+ и подтвержденными прогнозами по добыче нефти в РФ на уровне 515-520 млн тонн (по итогам 2024 года - 516 млн тонн, снижение на 2,8% г/г).

"Среднесрочно сохраняем прогноз капитальных инвестиций в размере 9-11% от выручки при среднегодовом приросте добычи около 1,5%. Отмечаем, что данный прогноз остается базово-оптимистичным. Ранее мы указывали, что снижение активности компании на европейском рынке будет в определенной степени компенсировано ростом операций в Ираке и других странах", - пишут эксперты в обзоре.

С учетом вышеизложенного и слабых результатов по операционной рентабельности в 2024 году, прогноз EBITDA на 2025 год, по оценке аналитиков "АКБФ", составляет 2011,8 млрд руб. (против предыдущего в 2269 млрд руб.). По итогам 2026 года они ожидают восстановление EBITDA до 2445,5 млрд руб.

" Прогноз суммарных дивидендных выплат по итогам 2025 года составляет 1050,1 руб./ао. Пока не закладываем значительного изменения объема денежных средств на счетах "ЛУКОЙЛа": по итогам 2024 года они выросли до 1426,3 млрд руб. (с 1179,7 млрд руб. в 2023 году)", - говорится в материале экспертов инвесткомпании.

Аналитики также отмечают, что во II полугодии 2024 года "ЛУКОЙЛ" выкупил собственные акции на сумму 101,6 млрд руб., из которых 53,3 млрд руб. направлены на программу премирования.

Компания имеет отрицательный чистый долг в размере 1046 млрд руб., что нивелирует для оценки справедливой стоимости риски, связанные с ростом стоимости заимствований, указывают эксперты.

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