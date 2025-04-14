"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций JPMorgan Chase & Co. с прогнозной стоимостью $260,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 10,2% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Эмитент представил позитивный финансовый отчет за I квартал 2025 года, продемонстрировав рост выручки и прибыли с опережением среднерыночных ожиданий. Заметное ухудшение показателей деловой и потребительской активности в США и мире, хаос на финансовых рынках из-за торговых войн представляют существенные риски для банковского бизнеса. Мы рассчитываем, что экономике США удастся избежать рецессии и JPMorgan благодаря диверсифицированным источникам доходов и крепкой капитальной позиции продолжит демонстрировать неплохие финпоказатели в текущем году, - пишет эксперт. - Наша оценка данных бумаг основана на сравнении с аналогами по коэффициенту P/E NTM, а также на анализе собственных исторических мультипликаторов банка".

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