Цена акций ГК ПИК обладает большим потенциалом роста - инвестбанк "Синара"

Котировки акций "ГК ПИК" обладают большим потенциалом роста, считает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Мария Лукина.

Как следует из опубликованной отчетности эмитента за 2П24 по МСФО, констатирует эксперт, выручка составила рекордные 410 млрд руб., на 28% превысив результат 2П23 и на 55% результат 1П24; скорректированный показатель EBITDA вырос соответственно на 8% и 47%. Однако в связи с негативной переоценкой беспоставочного форварда, привязанного к рыночной цене ее акций, компания показала чистый убыток в 12 млрд руб., отмечает Лукина в материале.

"Основываясь на планах "ГК ПИК" по развитию и принимая во внимание, что переоценка пока носит бумажный характер, видим большой потенциал роста в бумаге", - указывает аналитик банка в обзоре.

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