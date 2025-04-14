"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают акции ГК ПИК

"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы акций "ГК ПИК", сообщается в комментарии аналитика брокера Михаила Конькова.

Эксперт в настоящее время не видит фундаментальных причин для восстановления рынка недвижимости на фоне все еще высоких ипотечных ставок, ограниченного спроса и рисков сохранения жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

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