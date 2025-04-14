S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5200-5500п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5200-5500 пунктов в понедельник при сохранении высокой волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Гульдария Мухлисова.

Тарифные войны остаются в центре внимания рынка, отмечает эксперт. Инвесторы позитивно восприняли временную отмену повышенных пошлин на китайскую электронику. Однако уже в понедельник администрация Трампа представит планы по введению новых тарифов на ранее не затронутые этими мерами полупроводники и всю цепочку поставок электроники.

"Фьючерсы на основные американские индексы растут, реагируя на отсрочку введения пошлин на китайскую микроэлектронику, - указывает Мухлисова. - Однако упомянутые выше новые шаги в отношении тарифных ограничений могут разочаровать инвесторов. С учетом этого мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как нейтральный при сохранении высокой волатильности. Прогнозируем движения S&P 500 в диапазоне 5200-5500 пунктов".

Предыдущая неделя завершилась ростом S&P 500, и с точки зрения технического анализа ситуация улучшилась, отмечает аналитик. "Наиболее вероятным сценарием после состоявшегося отскока выглядит период консолидации в широком диапазоне. При этом индекс широкого рынка по-прежнему торгуется ниже всех ключевых скользящих средних, а 50-дневная средняя практически пересекла сверху вниз 200-дневную, что принято считать негативным сигналом", - подчеркивает эксперт инвесткомпании.

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