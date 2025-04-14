Акции Газпром нефти, Магнита и ФСК-Россети будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"

Акции "Газпром нефти", "Магнита" и "ФСК-Россети" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов.

"С технической точки зрения котировки акций "Газпром нефти" успешно отскочили от уровня поддержки в районе 520 руб., что уже который раз подтверждает его эффективность, - отмечает эксперт в комментарии. - На продолжение отскока также указывает индекс истинной силы, который вышел из зоны перепроданности. Ожидаем, что к концу недели бумаги компании достигнут ближайшего уровня сопротивления и будут торговаться в диапазоне 560-570 руб.".

Акции "Магнита" также начали развивать отскок от уровня поддержки, указывает Буянов. "Здесь на начало роста указывает образованный на прошлой неделе сигнал на покупку на индикаторе схождения/расхождения скользящих средних, - подчеркивает он. - Кроме того, большинство осцилляторов покинуло зону перепроданности, что также можно расценивать как начало второй попытки движения вверх после коррекции. Ожидаем дальнейшего роста акций "Магнита" до 4700-4800 руб. к концу недели".

Бумаги "ФСК-Россети" претерпели одну из самых сильных коррекций за последние несколько недель. С конца февраля котировки упали почти на 25% и закономерно остановились у сильного уровня поддержки на 9-летнем минимуме, отмечает эксперт "БКС МИ". По его мнению, даже если реализуются негативные сценарии в российской экономике и мире, рынку будет трудно пройти такую поддержку без отскока - он уже начался. К концу недели акции "ФСК-Россети", скорее всего, будут торговаться в коридоре 0,72-0,73 руб., прогнозирует Буянов.

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