"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МДМГ с целью 1100 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МД Медикал Груп"(МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") с целью 1100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,5%, стоп-приказ: 955 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Последние опубликованные финансовые данные компании были, по оценке аналитиков, сильными: выручка выросла на 20%, а EBITDA на - 16% благодаря росту среднего чека и двукратному увеличению процентных доходов. По прогнозам менеджмента, выручка продолжит расти в 2025 году на 20%. Ожидаются сильные операционные данные за I квартал текущего года.

"С технической точки зрения акции оттолкнулись от локального уровня поддержки, торгуются выше 200-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 1100 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 955 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9", - указывают в "Финаме".

"МД Медикал Груп" ("Мать и дитя") - один из ведущих участников на рынке частных медицинских услуг в России.

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