"БКС МИ" понизил целевую цену акций Microsoft до $436

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Microsoft Corp. до $436, изменив взгляд на бумагу с "нейтрального" на "позитивный", говорится в материале аналитиков. Предполагаемый потенциал роста на горизонте года составляет 14% с текущих уровней.

"Котировки акций компании снизились до целевой цены на фоне турбулентности, связанной с торговыми войнами в США, - пишут эксперты. - Считаем, что текущие уровни привлекательны: компания в меньшей степени будет подвержена влиянию торговых войн, так как ее основной фокус - ПО. Microsoft остается "золотым стандартом" в отрасли как с точки зрения финансовых результатов, так и в отношении инноваций в продуктовой линейке. Акции Microsoft торгуются с мультипликатором P/E 26,9x - ниже средних исторических значений на 12%".

Аналитики выделяют вероятные риски:

- Разработка и развитие ИИ. Microsoft активно внедряет продукты с ИИ, и неудачный запуск может привести к потере рыночной доли.

- Валютные риски: 50% выручки приходится на международный рынок.

- Крупные инвестиции в развитие облачной инфраструктуры.

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