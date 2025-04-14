"Т-Инвестиции" не рекомендуют покупать акции НОВАТЭКа

"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы акций "НОВАТЭКа" и не рекомендуют их к покупке на фоне рисков продолжения санкционного давления на эмитента, говорится в комментарии аналитика брокера Александры Прытковой.

Компания опубликовала нейтральные операционные результаты за первый квартал 2025 года, констатирует эксперт.

Также Прыткова отмечает, что совет директоров эмитента в марте рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 46,65 рубля на акцию (доходность - 4,2%).

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