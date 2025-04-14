ЦБ РФ, вероятно, сохранит ставку на уровне 21% в апреле - Freedom Finance Global

Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых по итогам заседания 25 апреля 2025 года, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Годовая инфляция (по данным Росстата) продолжает ускоряться, хотя помесячная и замедляется при тренде на удешевление отдельных товарных групп как в помесячном, так и годовом выражении. Однако устойчивых дезинфляционных тенденций не наблюдается, поэтому до перехода к смягчению монетарных условий пока далеко", - отмечает эксперт в комментарии.

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