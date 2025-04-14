Риски повторного ухода цены нефти Brent к $62/барр. сохраняются - банк "Санкт-Петербург"

Риски повторного ухода цены нефти к $62 за баррель Brent сохраняются в условиях развивающейся ситуации с пошлинами, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"На прошлой неделе на рынке сырья была повышенная волатильность, - отмечают аналитики банка. - Эскалация "торговых войн" в моменте толкала цены к многогодовым минимумам, но затем некоторое смягчение позиции США позволило котировкам восстановиться. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $64,6/барр. Пока риски повторного ухода нефти к $62/барр. сохраняются в условиях развивающейся ситуации с пошлинами".

Рубль в последние дни тяготел к укреплению. На взгляд экспертов, негатив от упавших цен на сырье пока ограничивается заметно выросшими в апреле продажами валюты со стороны ЦБ. "На фоне позитивных геополитических новостей в понедельник утром курс CNY/RUB находится у 11,30 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. У рубля остается потенциал к ослаблению, но на время курс может задержаться ниже 11,50 руб./юань", - отмечают стратеги банка.

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