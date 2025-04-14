"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "Аэрофлота", бумаги на текущих уровнях выглядит переоцененными, говорится в обзоре аналитика Дмитрия Булгакова.

Эмитент в пятницу, 11 апреля, опубликовал операционные данные за март 2025 года. Динамика выглядит в целом неплохо (мартовские цифры лучше февральских), тем не менее налицо замедление в пассажирообороте относительно прошлого года, констатирует эксперт.

"Считаем, что рост в выручке и прибыли "Аэрофлота" в 2025 году возможен за счет повышения тарифов - средней стоимости билета. На наш взгляд, компания в состоянии поднимать ставки, но, скорее всего, будет делать это относительно умеренно, так как у такого повышения тоже есть свой предел. Ждем, что прибыль в 2025 году будет сопоставима или даже чуть хуже результата за 2024 год", - указывает Булгаков в материале.

"Сохраняем негативный взгляд на акции "Аэрофлота". Считаем, что бумага на текущих уровнях выглядит переоцененной. Гипотетическое снятие санкций или их ослабление может иметь ряд важных как положительных, так и отрицательных эффектов для бизнеса "Аэрофлота". Поэтому появление новостей, связанных с возможной геополитической разрядкой, в последнее время приводит к повышенной волатильности в бумаге", - пишет эксперт "БКС МИ".

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