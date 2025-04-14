Вероятно смещение курса пары рубль/юань к нижней границе диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ

Вероятно смещение курса пары рубль/юань к нижней границе диапазона 11-11,5 руб./юань, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Рынок снова оказался под влиянием геополитического оптимизма, который обеспечил резкое укрепление рубля в конце минувшей недели, отмечает эксперт в комментарии. По его мнению, с учетом сохраняющегося умеренного спроса на валюту укрепление национальной валюты может продолжится. При этом экспорт товаров растет опережающими темпами: в марте, относительно февраля, более чем на $6 млрд, при росте импорта всего на $2 млрд.

"Так что, похоже, неплохая ритмичность продаж валюты экспортерами сохраняется, и способствует этому приближение довольно крупных апрельских нефтегазовых платежей в бюджет за счёт уплаты НДД (ждем сборы чуть меньше чем в марте, около 1 трлн рублей), а также сохранение очень жестких денежно-кредитных условий, - указывает Попов. - Таргет по курсу на текущий месяц снижаем до 11-11,5 руб./юань (было 11,5-12 руб./юань). В ближайшее время видим риск тестирования уровней ниже 11 руб за юань. Однако, с учетом нестабильности геополитического новостного фона сильно на это не рассчитываем".

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