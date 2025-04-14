Акции НоваБев привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "НоваБев Групп" привлекательны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"НоваБев" представил операционные результаты за первый квартал 2025 года. Эксперты сервиса подчеркивают, что несмотря на снижение общих отгрузок, позитивной динамикой отметились отгрузки премиальной части портфеля. Объем продаж по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличился на 19,4% за счет роста трафика и среднего чека, составивших порядка 9%.

"НоваБев" продолжает реализовывать фокус на трансформации алкогольного портфеля в пользу премиального сегмента, являющегося потенциально более маржинальным, что в текущий момент способствует снижению объемов отгрузок, - указывают аналитики. - Мы полагаем, что компания продолжит реализацию данного процесса в 2025 году, что потенциально будет оказывать негативное давление на предстоящий финансовый результат текущего года на фоне высокого уровня инфляции издержек".

Компания последовательно реализует стратегию по развитию розничной сети ВинЛаб. Дальнейшие планы по выводу данной сети на IPO, по мнению экспертов сервиса, могут послужить дополнительным драйвером раскрытия стоимости компании в целом.

"В долгосрочной перспективе мы ожидаем роста операционной эффективности алкогольного сегмента - в первую очередь, за счет снижения давления инфляции издержек от высокой ключевой ставки. Ждем позитива и от розничного сегмента на фоне выхода количества новых открытий на целевой уровень рентабельности. Мы полагаем, что акции "НоваБев" привлекательны для долгосрочного инвестора", - резюмируют стратеги "Газпромбанк Инвестиции".

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