Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 83-86 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 83-86 руб./$1, по паре рубль/евро - 95-98 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

Рубль, по мнению эксперта, на относительно стабильных позициях на Московской бирже. Оптимизма российскому рынку способен добавить, в том числе, и недавний визит спецпосланника президента США в Россию. При этом снижение нефтяных цен из-за опасений глобальной рецессии - не на стороне национальной валюты.

"Мировые рынки, где многие участники предпочитают занять выжидательную позицию, находятся в зоне повышенной волатильности на фоне непредсказуемости тарифной политики Дональда Трампа, - отмечает Тимошенко. - Здесь в фокусе - резкая 90-дневная пауза в пошлинах США по отношению к ряду стран. В условиях неопределенности дальнейшего развития событий в экономике США, все чаще звучат прогнозы о вероятности Федрезервом пойти на такой шаг, как понижение ставок".

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