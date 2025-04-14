Вероятна фиксация прибыли при приближении индекса Мосбиржи к 2900п - "Алор Брокер"

Вероятна фиксация прибыли при приближении индекса Мосбиржи к уровню 2900 пунктам, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Акции начнут продавать те, кто сумел их купить внизу. Особенно сильно это желание будет у инвесторов, открывавших маржинальные позиции", - пишет эксперт в обзоре.

Пять дней подряд, включая утро понедельника, растут котировки акций "ПАО "Полюс", отыгрывая подорожание своей продукции на мировом рынке, констатирует аналитик инвесткомпании. "Бумага входит в зону сопротивления и очень близка к историческим максимумам. Здесь стоит закрывать маржинальные "лонги", а основной объем - продолжать держать. Идея "шорта" по "Полюсу" нам совсем не нравится", - указывает Антонов.

Развернулись вверх цены акций "Самолета", а вот "ГК ПИК" продолжает сохранять нисходящий тренд, говорится в материале. "При продолжении общего подъема рынка стоит внимательно следить за "ПИКом", акции компании могут в любой момент броситься догонять рынок, - обращает внимание эксперт инвесткомпании. - "Самолет" мы бы зафиксировали в районе 1300 руб. В целом на девелоперов продолжаем смотреть негативно и считать, что эти бумаги можно использовать лишь для спекулятивной торговли в обе стороны".

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